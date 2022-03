Selon Ban Ki-moon : Les atrocités en Syrie, un «échec collectif»

La communauté internationale a sa part de responsabilité dans la barbarie syrienne, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'ONU en appelant une nouvelle fois le Conseil de sécurité à agir.

«Notre échec collectif à prévenir les atrocités commises en Syrie depuis deux ans et demi pèsera lourdement sur la réputation de l'ONU et de ses États membres», a-t-il déclaré lors d'un débat à l'Assemblée générale de l'ONU consacré à la «responsabilité de protéger». M. Ban a exprimé «l'espoir que les discussions en cours sur le contrôle des stocks d'armes chimiques de la Syrie amènera le Conseil de sécurité à jouer un rôle efficace pour mettre fin à la tragédie en Syrie».

La Syrie, accusée d'avoir mené une attaque chimique le 21 août près de Damas, s'est déclarée prête à mettre son arsenal chimique sous supervision internationale mais des discussions sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU à cet effet sont bloquées par des divergences entre Occidentaux et Russes. M. Ban a cependant souligné les «efforts importants de la communauté internationale pour mettre fin à la violence» en Syrie, citant la création d'une Commission d'enquête de l'ONU et les opérations humanitaires menées par les agences de l'ONU «dans les conditions les plus difficiles».