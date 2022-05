Au Luxembourg: Les auberges de jeunesse ont repris du poil de la bête

Très éprouvées par la crise sanitaire, les neuf auberges de jeunesse du pays (Beaufort, Echternach, Esch-sur-Alzette, Hollenfels, Larochette, Lultzhausen, Luxembourg, Remerschen/Schengen et Vianden) retrouvent des couleurs. En 2021, elles ont totalisé 82 800 nuitées. Plus qu’en 2020 (58 000), mais loin d’une année «normale» comme 2019 (165 500 nuitées). «Les prévisions sont bonnes pour 2022. Nous visons les 150 000, il y a beaucoup de réservations», souligne la coordinatrice, Martine Backendorf. Les groupes scolaires reviennent aussi.

Chiffres marquants: l'an passé, 76 620 des 82 800 nuitées émanaient d'Européens et plus de 28 300 de résidents du Luxembourg! Plus de la moitié des nuitées ont été enregistrées de juillet à octobre, et 41% dans la capitale. Et les projets fusent. À Vianden, une nouvelle auberge remplacera l'actuelle d'ici 2024. Celle de Hollenfels sera rénovée. Et la dixième devrait naître à Ettelbruck, dans le cadre du réaménagement de la gare.