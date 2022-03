Statut précaire : Les auteurs de BD inquiets pour leur avenir

Le Festival international de la bande dessinée (FIBD) s'est ouvert jeudi à Angoulême. Mais pour les auteurs de BD, la fête a un goût amer en raison de la précarité de leur statut.

Rares sont les auteurs qui parviennent à vivre de la bande dessinée. Ici Jul, qui reprend la série à succès Lucky Luke. AFP/Georges Gobet

«Le secteur de la bande dessinée est fragile», a reconnu la ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, en inaugurant le festival de BD d'Angloulême. Si la BD reste une manne pour les éditeurs de ce secteur avec, en 2015, des ventes d'albums et un chiffre d'affaires en hausse, une majorité d'auteurs ont une rémunération inférieure au salaire minimum (Smic). Selon une étude des États généraux de la bande dessinée, réalisée à l'occasion du FIBD, 53% des auteurs interrogés ont un revenu inférieur au Smic annuel brut et 36% d'entre eux sont en dessous du seuil de pauvreté. Si on ne prend en compte que les femmes, 67% ont un revenu inférieur au Smic annuel brut et 50% sont sous le seuil de pauvreté.

Et l'avenir n'est pas rose. 66% des auteurs interrogés pensent que leur situation va se dégrader pendant les prochaines années. La protection sociale des auteurs de BD est à l'avenant. Une large majorité d'auteurs n'ont jamais bénéficié d'un congé maladie ou d'un congé maternité. L'étude des États généraux de la BD repose sur les réponses de 1 500 auteurs de BD francophones. «Beaucoup d'auteurs de BD ont du mal à vivre de leur talent», a déclaré Fleur Pellerin. «Pour moi, il est absolument indispensable que nos artistes et nos créateurs puissent vivre et vivre correctement de leur talent». Près des trois quarts des auteurs de BD (71%) avouent avoir un emploi parallèle à celui d'auteur de bande dessinée, généralement dans un autre domaine artistique ou dans l'enseignement.

Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'albums dans les librairies. En 2015, plus de 5 000 livres de bande dessinée ont été publiés (dont près de 4 000 strictes nouveautés). «Il y a 20 ans, entre 500 et 600 albums seulement étaient publiés chaque année», fait remarquer Franck Bondoux, délégué général du festival. Interrogé par des lycéens, Bastien Vivès, dessinateur notamment de «Polina», défend son métier avec passion. «Si je veux prendre des vacances, là, maintenant, je les prends», dit-t-il avant de reconnaître que le métier a aussi quelques «inconvénients». «Vivre de la BD, ce n'est pas évident. Si ça marche, tant mieux pour vous, mais si ça ne marche pas, sachez que si vous aimez le dessin et avez la passion, il y a d'autres métiers que celui de dessinateur de BD».