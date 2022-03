Les automobiles chassées du coeur de «Big Apple»

Les automobiles chassées du cœur de «Big Apple»

Broadway, l’une des avenues les plus embouteillées du monde, est désormais une zone piétonnière.

Ceux qui s’y sont déjà rendus en ont sans doute fait l’expérience. Traverser Times Square, la place la plus célèbre de New York, peut rapidement se transformer en cauchemar.

Entre les 365 000 passants quotidiens, les voitures, les taxis et les autobus touristiques, le chaos est permanent, la paralysie jamais loin. Si le projet lancé dimanche passe l’épreuve du feu, les choses devraient pourtant changer au cœur de New York.

En lieu et place des voitures, on trouve désormais des chaises et des tables. Pour animer les lieux, des événements sont prévus, comme la retransmission sur écran géant le 7 juin des récompenses théâtrales «Tony Awards», ou une séance collective de yoga à l’aube du 21 juin, pour le solstice d’été. L’idée est banale et a été réalisée dans beaucoup d’autres villes du monde.