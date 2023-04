Flashés au Grand-Duché: Les automobilistes étrangers doivent plus de 1,7 million d'euros au Luxembourg

C'est à Markusberg que les conducteurs ont été le plus flashés. Editpress

Sur les 141 637 PV délivrés à l'adresse des véhicules immatriculés à l'étranger (contre 168 490 pour ceux immatriculés au Luxembourg), 40 063 n'ont en effet pas été payés, soit 28%. Qui sont les étrangers les plus consciencieux? Les automobilistes suisses avec 100% d'avertissements taxés payés, il faut dire qu'un seul conducteur avait été flashé.

84% des automobilistes autrichiens ont aussi réglé leurs dettes. Viennent ensuite les Belges et les Allemands (82%) alors que ces derniers sont parmi les plus flashés (28 701 conducteurs belges et 26 959 conducteurs allemands).

Près de 900 flashs par jour

Les moins prompts à payer? Sur les 41 926 avertissements taxés envoyés à des automobilistes avec des plaques françaises, seuls 27 377 ont été payés soit 65%. Les taux les plus faibles sont enregistrés à l'Est: seuls 37% des Roumains et 38% des Bulgares ont payé. À noter qu'aucun des six Britanniques flashés n'a daigné payer la note.

Au total, en 2022, les radars fixes et mobiles ont flashé 326 244 fois soit près de 900 fois par jour. C'est à Markusberg que les automobilistes ont été le plus sanctionnés (74 034), puis à Schieren (39 548), à Merl (17 065) et à Lallange (13 018).