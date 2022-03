Les automobilistes gagnent un bonus à la pompe

Suite à une erreur dans les cotations à la bourse de Rotterdam lors de la séance du 15 septembre, les adeptes de l'essence bénéficieront dès jeudi d'une ristourne sur le litre d'essence.

La raison de ce second changement des prix dans la semaine: une erreur dans les cotations Platts, à la bourse de Rotterdam, lors de la séance du 15 septembre. Résultat: le gouvernement rectifie l'erreur et revient sur des prix plus conformes avec le cours réel du baril. Et en prime, ce dernier fait un petit geste en appliquant une baisse légèrement plus importante que la hausse subie par les automobilistes lundi: un centime par litre pour le sans plomb 98 et 0,5 centime pour le sans plomb 95.