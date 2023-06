«Les automobilistes sont agressifs envers les cyclistes»

L’an dernier, un cycliste a été tué et 27 autres gravement blessés dans des accidents de la circulation, selon les chiffres publiés la semaine dernière par le ministère de la Mobilité. La tendance est certes à l’amélioration, par rapport aux 59 blessés graves et tués en 2015, mais l’évolution reste lente.

«Stressés à cause des embouteillages»

Le cycliste trentenaire insiste sur la nécessité «de la sensibilisation et des sanctions». Selon lui, «la seule approche des pistes cyclables n’est pas forcément la bonne, car il n’y en a pas en Andorre et les gens se respectent». Il estime «qu’une partie de l’agressivité vient du fait que les gens sont stressés, à cause des embouteillages». Celui qui s’apprête à disputer le Tour de France a constaté «de la frustration envers les cyclistes» et note un problème culturel: «Le Luxembourg est un pays de voitures, c’est difficile de faire évoluer les mentalités».