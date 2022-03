Les autorités ferment un site nucléaire

L’activité de la station de retraitement de Tricastin, dans le sud de la France va être suspendue. Une fuite de liquide radioactif a été déclaré lundi.

Le site présente "des irrégularités par rapport aux dispositions réglementaires applicables". Après la fuite de 30m3 d’effluent contenant de l’uranium , l’Autorité française de sûreté nucléaire (ASN) a missionné ses experts sur place. Leurs conclusions sont telles que le site va devoir immédiatement suspendre ses activités. Et ce n’est pas fini: des poursuites judiciaires pourraient être engagées, le rapport de l’ASN étant transmis à la justice.

La Socatri, filiale d'Areva, n’en est pas à sa première fuite. Elle avait été rappelée à l'ordre en mai par l'Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) pour des "fuites" et des "écarts répétés" à ses autorisations de rejets chimiques et radiologiques. Le site est aussi la cible des associations de protection de l’environnement. La Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) entend ainsi déposer plainte "rejets radioactifs dans l'environnement".