Australie: Les autorités ont perdu tout espoir de retrouver des survivants du crash d’un hélicoptère

«L’impact a été terrible, et c’est en partie pour cela que nous passons d’une opération de secours à une opération de récupération», a déclaré M. Marles à la presse. La flotte australienne de plus de 40 hélicoptères Taipan – qui devaient être réformés à la fin de 2024 – sera clouée au sol jusqu’à ce que les enquêteurs aient une idée des causes de l’accident, a déclaré M. Marles. «Ils ne voleront plus tant que nous n’aurons pas compris ce qui s’est passé et que nous n’aurons pas opéré de changements ou agi en conséquence».