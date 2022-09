Economie d'énergie : Les autoroutes belges dans le noir dès lundi

«Dans le contexte de crise énergétique, cette mesure vise à la fois la diminution des consommations et l'allégement de la facture d'électricité des pouvoirs publics», a annoncé vendredi la Sofico, société qui gère 2 700 km d'autoroutes et de nationales dans cette région frontalière de la France.

La mesure avait été réclamée début septembre par le gouvernement wallon. L'extinction concernera «20 000 points lumineux» situés sur les terre-pleins centraux des autoroutes, sur un total de 25 000, entre 22h et 5h, soit durant la période la plus creuse du trafic routier, a expliqué la société dans un communiqué, qui insiste sur la nécessité d'assurer la sécurité des usagers.

«Les échangeurs, y compris les entrées et sorties d'autoroutes, zones potentiellement plus à risques, resteront éclairés», a-t-elle précisé. La Sofico estime que l'extinction des lumières permettra une réduction de la consommation d'électricité de 2 670 MWh par an, soit une économie budgétaire de 400 000 euros au tarif actuel.