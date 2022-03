Réflexion en France : Les autoroutes bientôt limitées à 120 km/h?

Alors que les autorités françaises cherchent de nouveaux moyens de lutte contre la mortalité sur les routes, la limitation de l'ensemble du réseau routier à 120 km/h a été évoquée, selon «Le Figaro».

Diminuer de 10 km/h la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et les routes secondaires pour améliorer la sécurité et protéger l'environnement. Telles sont les conclusions de l'un des groupes de travail du Conseil national de sécurité tourière, publiées mercredi par Le Figaro . Basées sur le constat qu'une baisse de 1% de la vitesse moyenne correspond à une baisse de 4% du taux d'accidents mortels et de 2% du taux d'accidents graves, ces conclusions pourraient aboutir à un changement de philosophie de la part des autorités françaises.

«Si on baisse la vitesse, on gagne des vies, et c'est imparable», résume Sylvain Lassarre, directeur de recherche au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar), cité par le quotidien français. Une limitation d'ores et déjà généralisée dans plusieurs pays européens, tels la Belgique ou le Portugal, et qui concerne également 60% du réseau routier européen. Une baisse de la vitesse maximale autorisée que les défenseurs des victimes d'accidents de la route voudraient également voir appliquée sur les routes secondaires, lieux où le taux de mortalité sur la route est le plus important en France.