Justice : Les avocats contre la «mini-instruction»

LUXEMBOURG – Les barreaux de Luxembourg et de Diekirch faisaient leur rentrée mardi. L’occasion de dénoncer le projet de loi visant à raccourcir l’instruction pour les suspicions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

«C'est un sujet trop sensible pour raccourcir les procédures en les réduisant à une instruction accusatoire», a indiqué le bâtonnier, Gaston Stein. Le projet de loi 6163 qui prévoit la mise en place d’une «mini-instruction» (instruction simplifiée, ndlr) dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme pose visiblement problème. La loi permettrait une perquisition, une saisie, une expertise ou l’audition d’un témoin sans qu’aucune instruction préparatoire ne soit ouverte.

La rentrée judiciaire a aussi été l’occasion de mettre en avant l’essor du barreau de Luxembourg. Il attire de plus en plus d’avocats : de 1 200 en 2004, ils sont aujourd’hui 1750 avocats de 24 nationalités différentes. 776 sont français, 551 luxembourgeois, 186 belges et 114 allemands.

Et si les langues officielles demeurent le français, l’allemand et le luxembourgeois, le vice-bâtonnier, Guy Harles, a indiqué que «sans négliger les langues officielles (…) il faut constater que la langue anglaise est celle des affaires. Or l’administration et la justice fonctionnent essentiellement, sinon exclusivement, en langue française et les lois ne sont guère traduites dans une autre langue».