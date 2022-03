Tribunal arbitral du sport : Les avocats de Valverde «entièrement satisfaits»

Le cas de l'Espagnol a été examiné de mardi à jeudi par le Tribunal arbitral du sport. Ses avocats ont fait état de leur "entière satisfaction quant au déroulement de l'audience".

Les conseils de Valverde se sont félicités de la décision du TAS de "considérer inopportune la requête de l'UCI (Union cycliste internationale) et de l'AMA (Agence mondiale antidopage) demandant que le TAS condamne Alejandro Valverde dans d'autres pays que l'Italie".

Le TAS a précisé en effet qu'il ne pouvait pas se prononcer actuellement sur ce sujet précis "étant donné que ces requêtes sortaient du cadre de la présente procédure d'arbitrage (validité ou non de la suspension de Valverde sur le territoire italien)".

"Si l'UCI et l'AMA se sont déclarées d'accord avec cette proposition, le CONI a pour sa part refusé qu'il soit réalisé hors d'Italie", a précisé le coureur, physiquement présent en Australie où il va disputer la semaine prochaine le Tour Down Under.