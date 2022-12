Au Luxembourg: «Les bagarres ont toujours existé, aujourd'hui elles sont filmées»

La police plutôt que les réseaux sociaux

La police souligne qu’il est «important que les victimes et témoins de tels actes se manifestent» auprès d’elle, plutôt que de diffuser des images sur Internet. Le but est de «ne pas exposer la victime et offrir une plateforme aux auteurs présumés». Si les victimes sont mineures, celui qui diffuse risque jusqu’à trois ans de prison et 50 000 euros d’amende.