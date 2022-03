Aux Etats-Unis – Les balles perdues, ces tueuses en série

Aux États-Unis : Les balles perdues, ces tueuses en série

Les victimes de balles perdues, aux États-Unis, sont fréquentes. Avec des armes toujours plus puissantes, létales jusqu’à 1 km, les victimes accidentelles sont nombreuses.

Rien que ces dernières semaines, une enfant de 8 ans a été tuée dans une rue de Chicago, tout comme un adolescent de 18 ans, touché alors qu’il apportait des courses à sa grand-mère, dans le New Jersey, et une fillette de 11 mois a été grièvement blessée, alors qu’elle se trouvait dans une voiture à New York. À Atlanta, dans le sud du pays, un bébé de six mois a été tué le 24 janvier.