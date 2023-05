Sécurité: «Les bandits se jouent de la police en zone frontalière»

1 / 13 La police est restée tard sur les lieux de la fusillade à Villerupt samedi 13 mai. AFP Les enquêteurs ont recueilli tous les éléments leur permettant de comprendre les circonstances de l'épisode qui a fait cinq blessés dont trois graves. AFP AFP

«Les bandits se jouent de la police en zone frontalière. Ils font le relais entre le Luxembourg, la Belgique et la France et profitent du manque de coopération policière dans le secteur». Suite à la fusillade survenue samedi dernier à «un point de deal» de Villerupt, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police-FO 54, Abdel Nahass, a dénoncé auprès de «L’essentiel», des échanges insuffisants avec les polices des pays voisins.

«C’est un vrai sujet, les collègues le constatent. Il faudrait, dans le futur, pour ce secteur, des unités transfrontalières, un commissariat trinational avec des compétences», poursuit-il. D’après le syndicaliste, pour les trafiquants, «Longwy et Villerupt sont une base arrière pour fournir le Luxembourg» et les clients venus du Grand-Duché ne seraient pas rares. Selon lui, une «surveillance plus accrue au Luxembourg» rendrait «plus simple d’avoir une base arrière en France».

La préfecture de Meurthe et Moselle rappelle toutefois l'ensemble des dispositifs en place pour collaborer avec les pays voisins. «Si la période Covid a pu distendre les relations transfrontalières par la force des choses, ce n’est plus le cas à ce jour et la préfecture les estime satisfaisantes et en progrès constant». Elle souligne que «la coopération policière avec la Belgique existe dans le cadre des accords de Tournai.

Plus de coopération

Pour le Luxembourg, des accords bilatéraux ont été signés au niveau de la zone de défense et de sécurité Est, et la Direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle s’est impliquée très activement dans leur élaboration».

En avril dernier, lors de la conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise à Thionville, France et Luxembourg ont salué les avancées sur la question des «arrangements administratifs précisant les modalités de mise en place des contrôles conjoints et des patrouilles mixtes dans les gares et les trains, ainsi que sur les routes et autoroutes transfrontalières y compris l’A31/A3».

Cela doit permettre «une action commune plus efficace face à la délinquance transfrontalière et aux enjeux communs de sécurité», note la préfecture. Afin de renforcer davantage la coopération dans ce domaine, les deux parties ont aussi «lancé les travaux visant à approfondir le cadre juridique de la coopération policière et douanière transfrontalière».

«Cela aurait pu se produire au Luxembourg»

Car pour l'heure les patrouilles franco-luxembourgeoises ponctuelles ne trouvent pas grâce aux yeux d’Abdel Nahass. «Elles sont là pour faire beau ou pour la comm’. Il faudrait des réunions au moins une fois par mois entre les autorités françaises belges et luxembourgeoises du secteur, pour partager les informations, échanger des renseignements, sur les enquêtes...».