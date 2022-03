Les banques britannique dans l'urgence

Les banques britanniques appellent la Banque Centrale à la rescousse pour des injections de capital de 15 milliards de livres (19,4 milliards d'euros) chacune, rapporte mardi la BBC. Ces informations, notamment, faisaient s'effondrer ces valeurs en Bourse, Royal Bank of Scotland perdant plus de 30%.

Mais alors que les autres directions s'étaient fait représenter, les directeurs généraux en personne de Royal Bank of Scotland (Fred Goodwin), Barclays (John Varley) et Lloyds TSB (Eric Daniels) se sont déplacés, pour expliquer au ministre qu'il devrait présenter le plus vite possible le plan de recapitalisation dont les grandes lignes ont circulé dans la presse lundi matin, mais que Darling n'a pas confirmé dans l'après-midi.