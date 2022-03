Résultats au Luxembourg : Les banques du pays ont réussi les stress tests

LUXEMBOURG - La BCE a dévoilé ce dimanche les résultats des stress tests. Sur 130 banques, 25 ont échoué. Les six banques luxembourgeoises testées ont réussi.

Selon la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), les six banques luxembourgeoises soumises à ces tests l'ont toutes passé avec succès (BCEE, Clearstream Banking, Precision Capital (holding de Banque Internationale à Luxembourg et KBL epb), RBC Investor Services Bank, State Street Bank Luxembourg et UBS Luxembourg). Ces institutions montrent toutes des qualités d’actifs suffisantes et des ratios de solvabilité supérieurs à 8%, un niveau «largement au-dessus» de celui de 5,5% fixé par la BCE pour le stress-test. «Aucun déficit de capital n’a été identifié parmi les six institutions luxembourgeoises», précise la CSSF dans un communiqué publié ce dimanche.