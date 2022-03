Place financière : Les banques encore en convalescence

BRUXELLES – L’agence de notation Moody’s se fait encore du souci pour les banques belges et luxembourgeoises.

Les effets de la crise continuent de se faire sentir sur les banques du Belux, selon une étude de Moody’s. L’agence de notation a passé au crible les sept grandes banques belges et luxembourgeoises, dont la BCEE, Dexia-BIL et BGL BNP. Elle estime que le principal défi de ces banques est de sortir des plans d’aide et de restructuration mis en place après leur débâcle de l’automne 2008.