Malgré la guerre en Ukraine : «Les banques européennes font mieux que limiter la casse»

Les banques européennes ont dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, même si plusieurs d'entre elles doivent mettre de l'argent de coté pour faire face à l'impact de la guerre en Ukraine.

«Les banques font mieux que limiter la casse au premier trimestre, explique à l'AFP Thibault Douard, gérant chez Tikehau Capital. C'est plutôt un bon résultat» pour nombre d'entre elles. En France, BNP Paribas mène toujours la danse avec un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 19,2% sur un an. C'est presque autant que les deux suivants réunis: Crédit Agricole, avec 1,33 milliard d'euros, et Société Générale, avec 0,84 milliard.

Coûts modérés malgré l'inflation

Les produits nets bancaires (PNB), équivalant au chiffre d'affaires pour le secteur, sont également orientés à la hausse, portés entre autres par les activités de banque de financement et d'investissement. Or les coûts sont restés modérés, et ce, malgré une forte inflation. «Les coûts se sont remis à augmenter mais dans des proportions moindres que les revenus», constatent auprès de l'AFP Nicolas Taufflieb et Mark Bennett, du cabinet Alvarez & Marsal.