Tests de résistance : Les banques européennes résisteraient-elles si la situation s'aggravait?

L'Autorité bancaire européenne (EBA) a lancé mardi ses tests de résistance des banques européennes, avec un scénario des plus catastrophiques.

Au total, 70 établissements participeront à cet exercice, soit 20 de plus qu'en 2021, couvrant environ 75% des actifs bancaires de l'Union européenne.

Le scénario de l'EBA comprend notamment une «aggravation sévère de la situation géopolitique», «une hausse des prix des matières premières» et une «résurgence du Covid-19». Concernant le conflit ukrainien, l'institution table par exemple sur le fait que les approvisionnements de gaz russe à destination de l'Europe ne reprennent pas.

«Comparé aux précédents exercices, le scénario 2023 de l'EBA est plus sévère avec une baisse cumulée du PIB européen de 6% entre le point de départ et un horizon de trois ans», a détaillé dans un document l'Autorité bancaire européenne, qui publiera le résultat de l'exercice fin juillet. Dans les scénarios précédents, la récession cumulée était de 3,6% en 2021 et de 2,7% en 2018.