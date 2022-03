Crise financière : Les banques européennes se serrent les coudes

Afin d’échapper à une taxe bancaire, plusieurs établissements financiers veulent être autonomes en cas de nouvelle crise. Ils réfléchissent à créer leur propre fond de secours.

Selon le Fincancial Times, le fond de secours que certaines banques européennes veulent mettre en place pourrait atteindre 20 milliards d’euros. L’objectif consiste pour les banques à pouvoir se passer des aides gouvernementales et éviter la taxe que plusieurs pays européens souhaitent leur imposer. La France et l’Allemagne ont déjà prévu de mettre en place des dispositifs pour faire payer les banques pour les risques qu’elles prennent et qu’elles font peser sur le reste de l’économie.Les deux pays sont proches de parvenir à un accord sur une taxe internationale sur les banques.