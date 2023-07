Test de résistance: Les banques européennes «solides pour affronter une crise majeure»

Quel scénario?

À cela s’ajoutaient une hausse de 6,1 points du taux de chômage, une baisse plus lente que prévu de l’inflation, une chute des prix de l’immobilier et un effondrement, en 2023, des actions sur les marchés financiers. À l’issue d’un tel choc, bien plus sévère qu’en 2021 lors du test précédent, le ratio de fonds propres «durs», indicateur clé de mesure de la solidité financière, passerait pour l’ensemble du secteur bancaire européen de 15,2% à 10,4%, un niveau équivalent à celui d’il y a deux ans et globalement considéré comme acceptable par les superviseurs.