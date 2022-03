Luxembourg - Les banques ont besoin de spécialistes informatiques

«Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le secteur bancaire s’est appuyé sur son personnel spécialisé en informatique pour mettre en place les sanctions exigées contre la Russie. Il nous faut des profils capables d’automatiser la vérification des personnes sur la liste des sanctions», relate Judith Gledhill, responsable communication de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL).

«Entre l’actualité, la complexification des réglementations, une demande du client d’une banque proche et un recours aux services en ligne, boosté par le Covid», le secteur bancaire au Luxembourg a un besoin toujours croissant en profils hautement qualifiés dans le digital, que ce soit des remplacements ou des embauches à de nouveaux postes.

Masters et doctorats en priorité

En 2022, les compétences les plus demandées sont l’analyse, le développement et la maintenance de logiciels, suivi des mêmes aptitudes visant les systèmes informatiques. «Selon certaines banques, le nombre de membres de l’équipe informatique travaillant sur des questions de gouvernance et de risque n’a jamais été aussi élevé, souligne l'ABBL. Certaines font aussi état d’une pénurie ou de difficultés à recruter des profils spécifiques d’experts en données, sécurité, programmation…».