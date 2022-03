Luxembourg : Les bars et restos ouverts après 23h dès vendredi?

LUXEMBOURG - Le vote de la loi qui allège les restrictions Covid au Luxembourg doit intervenir vendredi, à 13h.

La fin du couvre-feu pour les restaurants et la réouverture des boîtes de nuit pourraient intervenir dès ce vendredi, alors que la nouvelle loi Covid allégeant les restrictions doit être votée dans les prochaines 24 heures. «Si tout va bien, la loi sera publiée dans la soirée avec entrée en vigueur le jour même», indique le président de la commission de la Santé et des Sports et rapporteur du texte, Mars Di Bartolomeo (LSAP), à L'essentiel.