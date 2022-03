A Metz et à Nancy – Les bâtiments bloqués sur les campus évacués

À Metz et à Nancy : Les bâtiments bloqués sur les campus évacués

METZ/NANCY - Les bâtiments du campus du Saulcy à Metz et le campus de la faculté des lettres et sciences humaines de Nancy ont été évacués ce mercredi, à 6h, par la police.

Les forces de l'ordre ont évacué mercredi matin, le campus de la faculté de lettres et sciences humaines de Nancy et des bâtiments du campus du Saulcy à Metz, bloqués par les étudiants, a indiqué l'université de Lorraine. «À partir de 6h, s’est déroulée simultanément une opération d’évacuation du campus de la faculté de lettres et sciences humaines de Nancy et des bâtiments arts lettres et langues et sciences humaines et sociales sur le campus du Saulcy à Metz», a indiqué David Diné, directeur de la communication de l'université de Lorraine.