Les bâtiments présentent leur identité énergétique

La date est connue, propriétaires et syndics devraient passer à l'action: à partir du 1er janvier 2010, chaque bâtiment aura besoin de son passeport énergétique à la vente ou à la location.

Le certificat classe la performance énergétique du bâtiment en tenant compte de l'isolation et de l'équipement technique comme chauffage et chaudière. Tout bâtiment à louer ou à vendre doit donc remplir les conditions énergétiques de la classe D, qui correspond à une consommation de mazout de 9 litres par an et m2.