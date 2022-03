Concert à l'Atelier : Les BB ou l'art et la manière de faire craquer les midinettes

LUXEMBOURG - Dans un Atelier à moitié plein, 500 ados et leurs parents ont assisté à un concert intimiste des jeunes rockeurs français, vendredi soir.

Les BB Brunes sont dans la place, et c’est bien là l’essentiel pour les 500 fans majoritairement féminins venus les dévorer des yeux. Les filles du premier rang ont consciencieusement préparé la rencontre avec les quatre jeunes rockeurs parisiens.

Leurs initiales «B.B.» peints sur les joues ou leurs têtes dessinées sur une affiche, elles les ont attendus patiemment. Elles crient au moment de les accueillir sur scène, idem à la fin de chacune des vingt chansons. Un peu plus pour les premiers tubes de ce rock festif comme «Dis moi» ou encore «Le gang».

Un peu moins pour les chansons du dernier album «Nico Teen Love», plus calmes. Sans être excellents ou afficher une grande volonté de communiquer avec leurs fans, les rockeurs nouvelle génération ont livré une prestation correcte: une bonne heure et demie de musique pour faire chanter et bouger leur public, donner aux jeunes l’occasion de se lâcher ou de tenter un pogo. C’était tout ce qu’on attendait d’eux.