Jennifer Lawrence : Les bébés chèvres n’ont plus de secret pour elle

Jennifer Lawrence a révélé qu’elle avait un compte TikTok secret. Le réseau social ne cesse de lui proposer des vidéos de chevreaux.

Tout comme Gigi Hadid, l’actrice américaine possède aussi un compte TikTok qu’elle gère en secret. Si le top avait raconté qu’elle s’intéressait particulièrement aux vidéos de mamans et de repas d’enfants, Jennifer Lawrence, elle, regarde énormément de contenus liés au domaine agricole. Ils lui sont suggérés par le réseau social. «L’algorithme de mon TikTok, ce n’est que des bébés chèvres», a résumé celle qui a accouché de son premier enfant, en février 2022, dans le podcast «Present Company». La star du film «Don’t Look Up», carton de Netflix, et native du Kentucky, État rural des États-Unis, a ajouté qu’«en gros» toutes les vidéos qu’elle voyait avaient trait à la «vie de la ferme»: «Il y a des chats, les travaux agricoles, beaucoup d’animaux et parfois des recettes.»