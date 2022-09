Ouragan : Les Bermudes retiennent leur souffle avant le passage de Fiona

Les chaises longues et les parasols sont rangés, les devantures de magasins calfeutrées, et le faisceau du phare donne à voir des nuages qui filent en accéléré. Face aux bourrasques et aux vagues de plus en plus puissantes, les habitants des Bermudes se sont réfugiés chez eux à la tombée de la nuit.