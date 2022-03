Les bêtes de scène que sont LMFAO titillent l'animal en nous

LUXEMBOURG - Le duo de Los Angeles est venu montrer à quoi pouvait ressembler un

vendredi soir ordinaire dans sa ville natale.

À l'intérieur, par contre, on n'est pas déçu, loin de là. Entre les spots et les fumigènes qui donnent au lieu une ambiance rétro qui rappelle à nos souvenirs le plateau de «JLB» dans les années 80, et les derniers mash-ups que joue le DJ-chauffeur de salle, on pénètre comme à travers un vortex sur un terrain où se croisent les genres et les époques les plus divers. C'est d'ailleurs par un remix du «Eye Of The Tiger» de Survivor, l'hymne de «Rocky 3», qu'est annoncée l'arrivée des deux neveux. Redfoo et Sky Blu qui ensemble, forment LMFAO, une irrésistible machine à danser.