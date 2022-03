Les bienfaits du vélo en sauvant ses articulations

Pratiquer

le vélo dans un bassin permet de profiter

de tous les bienfaits

de l’apesanteur.

Quand on souffre de problèmes de poids, il est parfois très épuisant de commencer la pratique d’un sport. Une nouvelle discipline permet de se muscler en apesanteur et sans forcer: l’aquabiking.

Dans l’eau, les articulations et les muscles sont épargnés. Ces derniers travaillent en profondeur grâce à la résistance du liquide et sans risque de déchirement. En quarante minutes passées à grimper une côte ou à simuler un faux plat, le cycliste aquatique perd jusqu’à 400 calories. À en croire le magazine L'Express, deux séances par semaine sculptent le corps: la taille s’affine, le ventre se tonifie, les fessiers et les jambes se raffermissent et la cellulite s’estompe. L’effort prolongé augmente la résistance du cœur et améliore le souffle.