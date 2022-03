Sanctions européennes - Les biens des oligarques russes dans le viseur du Luxembourg

Pour autant, le ministère des Finances assure à L'essentiel que «le Luxembourg met en pratique toutes les sanctions décidées à l'échelle européenne. La CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a été informée, mais nous ne publierons pas de liste», indique-t-il. Si la place luxembourgeoise n'est pas le repaire numéro 1 de la finance russe (NDLR: les banques russes installées au Luxembourg ne sont pas légion), ses oligarques sont nombreux à profiter du savoir-faire luxembourgeois en matière de fonds d'investissement et de gestion de fortune.

D'après une liste établie par des anciens des «Big 4» au Luxembourg et consultée par Delano, un tiers des oligarques russes les plus riches ont des actifs au Luxembourg, dont le président de Chelsea Roman Abramovitch et le premier oligarque à avoir marqué son opposition à la guerre en Ukraine, Mikhail Fridman.