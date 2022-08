Ryanair : Les billets d'avion à 10 euros, c'est terminé

«Je pense qu'il n'y aura plus de billets à dix euros car les cours pétroliers sont bien plus élevés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nos promotions vraiment pas chères (...), je pense qu'on ne va pas voir ces tarifs pendant un certain nombre d'années», a-t-il affirmé sur la radio BBC Radio 4 jeudi.