Eurovision : Les billets de la finale vendus en 34 minutes

On ne connaît pas encore tous les artistes qui concourront lors de l’Eurovision, en mai, à Liverpool, mais une chose est certaine: l’événement est attendu, très attendu. Selon les informations rapportées par The Independent, les billets pour assister à la finale, qui se déroulera le 13 mai 2023 , ont tous trouvé preneur en moins de 34 minutes, mardi.

Des tickets pour neuf soirées – les deux demi-finales, la finale et six avant-premières et répétitions – avaient été mis en vente sur internet à midi. Une heure et demie plus tard, plus rien n’était disponible, écrit encore le quotidien britannique.