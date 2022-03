Les "black cabs" bloquent le centre de Londres

Des centaines de taxis noirs traditionnels de Londres ont paralysé le centre de la capitale pour protester contre une réforme des taxis opérant dans des voitures banalisées.

"Nous avons immobilisé Londres et tout ça aurait pu être évité", a déclaré Grant Davis, président du Club des chauffeurs de taxis de Londres, estimant que l'arrondissement de Westminster (centre de Londres) allait provoquer une multiplication des minicabs "illégaux" et donc de la concurrence pour les "black cabs", traditionnels taxis noirs londoniens.

Depuis ce centre d'information, "les personnes pourront commander et payer pour un minicab et être ensuite raccompagnées chez elles dans un taxi sûr et agréé", a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'agissait avant tout de pallier la carence de black cabs dans le West end, quartier des spectacles et très touristique, en particulier à la fermeture des boîtes de nuit.