Le 15 juin à Belval : Les Black Eyed Peas sont de retour au Luxembourg!

Gagne tes places pour le concert de Black Eyed Peas ce mercredi 15 juin, en Open Air, à Belval.

Avec plus de 25 ans de carrière, leur notoriété et leur succès ne sont plus à prouver. Le trio formé par Will.i.am, apl.de.ap et Taboo, provenant tout droit de Los Angeles, ayant remporté six Grammy Awards et vendu plus de 35 millions d’albums à travers le monde, se retrouve juste à côté de chez toi! Ne manque pas l’opportunité de voir ce concert inoubliable.