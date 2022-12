Les Black Keys en concert au Luxembourg avant l'été

Une date à noter dans l'agenda des fans de rock. Le célèbre groupe The Black Key entamera sa tournée européenne à la Rockhal, le 15 juin 2023. «Certaines choses n'ont pas besoin d'être compliquées, un album des Black Keys en fait partie», écrit L'Atelier dans son annonce dévoilée ce jeudi. Après plus de vingt ans de carrière, les Américains originaires d'Akron, la ville de LeBron James, ont prospéré de la même manière que la superstar de la NBA.

Après des débuts remarqués au début des années 2000, le duo composé du chanteur et guitariste Dan Auerbach et du batteur Patrick Carney a atteint sa plénitude une dizaine d'années plus tard, remportant notamment cinq Grammy Awards. L'album «El Camino», sorti en 2013, a ainsi été désigné «meilleur album rock» en 2013.