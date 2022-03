Football - Mondial 2010 : Les Bleus ne seront pas champions du monde

C'est en tout cas l'avis de 95% des Français qui ont répondu à un sondage Ipsos paru vendredi dans le journal France Soir.

Les femmes (6,4%) croient plus que les hommes (3,2%) à la victoire finale de l'équipe de France, alors que les 15-19 ans (8,5%) et les plus de 70 ans (7,8%) font remonter quelque peu la moyenne et voient le capitaine Thierry Henry lever une seconde fois la Coupe du monde le 11 juillet.