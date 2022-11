Mondial 2022: Les Bleus ont trouvé leur chanson de la Coupe du monde

«Une place spéciale dans mon cœur»

«Freed from desire» s'est imposé un peu par hasard dans le vestiaire des Bleus, si l'on en croit Raphaël Varane, défenseur et capitaine des champions du monde: «La musique est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient. On verra si ça se répète…» Précisons que ce titre résonne régulièrement dans les stades de football et qu'il avait en particulier été utilisé lors de l'Euro 2016 en France.