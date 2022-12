Retour en France : Des milliers de supporters pour consoler les Bleus

Les joueurs et l'entraîneur sont apparus au balcon de l'hôtel Crillon vers 21h40 pour saluer la foule nombreuse qui agitait des drapeaux tricolores et scandait «merci les Bleus». Ils étaient arrivés environ deux heures avant à l'aéroport de Roissy en provenance du Qatar. «Ces moments il faut les vivre comme si c'était les derniers, savourer, profiter (…) On est comme une famille, comme des frères et j'espère que cela va continuer», a glissé Olivier Giroud.