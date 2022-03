Concert : Les Blood Red Shoes font la paire

vHOLLERICH - Un garçon, une fille. Une batterie, des riffs secs comme une branche morte. Il en faut peu pour que les Blood Red Shoes décollent. Et c'est encore mieux quand ils jouent sur scène.

Steven Ansell et Laura-Mary Carter donnent l'impression d'être deux ados innocents pour qui les santiags de rockeur paraissent bien trop grandes. Puis, on écoute «You Bring Me Down» et on se prend la grosse claque. D'où le titre révélateur «Fire Like This» pour baptiser un second disque plein d'éclat, de ce groupe originaire de Brighton.