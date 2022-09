Gagne tes places! : Les Bodin's grandeur nature c'est maintenant ou jamais!

Spectacle

Écrit, mis en scène et interprété par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, le phénomène burlesque «Les Bodin’s Grandeur Nature» triomphe dans tous les zéniths de France, depuis septembre 2015. Vite adopté par un public souvent hilare et ému, le spectacle a déjà enthousiasmé plus de 1 500 000 spectateurs. Si vous ne l’avez pas encore découvert ou voulez revoir une dernière fois Les Bodin’s dans la plus dingue de leurs créations en tournée au Galaxie d'Amnéville.