Sécurité au Luxembourg: Les bodycams sont loin de faire l'unanimité

Un agent de police pourra uniquement procéder à l'enregistrement d'images avec sa bodycam dans les situations suivantes: si quelqu'un l'appelle à l'aide, dans les cas de violence domestique et dans le cadre de crimes et délits flagrants ou en présence d'indices qui laissent présumer qu'un crime ou délit est sur le point d'être commis. «Dans ces cas, un citoyen ne pourra pas demander au policier le déclenchement de la caméra ou de ne pas être filmé», décrypte Stéphanie Empain, députée Déi Gréng et présidente de la commission Sécurité intérieure. En revanche, si un policier filme dans un cas non autorisé, une enquête pourra être menée par l'Inspection générale de la police, qui déterminera les sanctions».