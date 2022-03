Label : Les boîtes de nuit tentent de se responsabiliser

Un label attribué aux boîtes de nuit de la région franco-belge de Lille-Tournai-Mons s'engageant pour la santé des fêtards a été présenté mardi.

Une douzaine d'intervenants psycho-sociaux, salariés et bénévoles, doivent animer des stands dans les discothèques labellisées. "Le projet est né en 1998 à Tournai (Belgique) sur une zone où il y a pas mal de «mégadancing» et où les jeunes prenaient pas mal de risques. On s'est aperçu que 20 000 à 30 000 jeunes de la région lilloise se déplaçaient tous les week-end" en Belgique, a expliqué Dominique David, assistante sociale et responsable du programme de réduction des risques liés aux usages de drogues de la ville de Mons (Belgique).