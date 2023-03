En Grande-Bretagne: Les bonbonnes de gaz hilarant sont «une drogue»

Le gouvernement conservateur britannique a annoncé, dimanche, que le protoxyde d’azote ou «gaz hilarant», une substance à la popularité croissante, sera prochainement interdit. Le ministre chargé du Logement et des Communautés, Michael Gove, a annoncé dimanche cette interdiction du protoxyde d'azote sur Sky News. «Tous ceux qui ont eu l'occasion de se promener dans les parcs de nos grandes villes ont vu ces petites bonbonnes argentées», a-t-il dit. Les consommateurs «non seulement saccagent les espaces publics, mais aussi prennent une drogue qui peut avoir un effet psychologique et neurologique et qui contribue à un comportement antisocial», a ajouté le ministre.