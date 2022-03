Cadeaux : Les bonnes et les mauvaises nouvelles de 2010

LUXEMBOURG - Dès janvier, bon nombre

de prix vont évoluer.

Si l'électricité coûtera moins cher, l'eau,

le tabac et le diesel

augmenteront.

La bonne nouvelle d'abord, la facture d'électricité pèsera moins lourd pour le portefeuille. Les tarifs pour les ménages baisseront autour de 10% chez Enovos, de 12% en moyenne chez Leo. En clair, un ménage moyen qui consomme environ 5500 kWh par an devrait économiser 100 euros. Dès janvier, tout client devrait retrouver sur sa facture la baisse des prix sur les marchés internationaux.

La facture d'eau, quant à elle, fera moins plaisir. Une nouvelle taxe et le rapprochement progressif des tarifs au véritable prix de l'eau seront appliqués en 2010. Dans certaines communes, le prix va doubler, d'environ 2,50 euros le mètre cube à plus de quatre euros. Dans la capitale, le mètre cube coûtera 20centimes plus cher qu'en 2009.