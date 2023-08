Vous restez au Luxembourg?: Les bons plans pour des vacances près de chez vous

S'évader tout en restant au Luxembourg. À y regarder de plus près, il y en a pour tous les goûts, jeunes, seniors, sportifs ou pas sportifs du tout, à travers tout le pays.

Dans la «Story», de Jean-Luc Bertrand sur L'essentiel Radio, Sarah Pitt, responsable de la communication à Luxembourg for Tourism , a relevé cinq lieux incontournables à voir ou à revoir durant cet été.

Tout confort le long de la Moselle

Inauguré début juillet, le sentier de randonnée «confort de Remich» s’étend sur 4 kilomètres, d’abord à travers les petites ruelles de Remich, puis le long de la Moselle , à boucler en un peu plus d'une heure. Les chemins empruntés sont larges, faciles à parcourir à pied, il n’y a pas de dénivelé, et c’est roulant pour les arpenter avec une poussette. Nul besoin d’être un sportif accompli!

À côté de cela, pour les plus sportifs existent les randonnées «Les boucles de rêve», comme le «Manternacher Fiels» ou le «Schengen sans frontières», qui traverse la frontière franco-luxembourgeoise.

C'est vraiment le pied dans l'Éislek!

Une destination est spécialement taillée pour ceux qui préfèrent découvrir le Luxembourg à pied. Cap au Nord, dans l’Oesling. Là-haut, l’Éislek Pied regroupe les 18 plus beaux circuits de randonnée de la région, avec la possibilité de logement dans de nombreux campings et hôtels qui constellent la région.

Se balader en pleine nature aux portes de la capitale

Le Guttland est aussi appelé «le jardin de la Ville». Les bien nommés Guttland.Trails se composent de sept tracés. Contrairement au Mullerthal, on n’y rencontre pas de cascades, mais des ruisseaux, des forêts, des rochers parfois très impressionnants, le tout est très paisible et idéal pour les familles. Rien de tel pour se détendre à un jet de pierre de la Ville.

À la recherche d'un peu de fraîcheur

Alors que l'épisode pluvieux semble toucher à sa fin, un peu de fraîcheur est la bienvenue en ce mois d'août. Ainsi, à Luxembourg-Ville, les Casemates du Bock sont rouvertes depuis juin. Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, elles offrent un panorama de l’histoire du pays et de la Ville, en même temps qu’une vue à couper le souffle sur la vieille ville, le Grund et le Kirchberg.

C’est aussi un bon tuyau pour fuir la chaleur, tout comme l'est aussi le parcours souterrain, à 42 mètres sous la terre, du chemin de l’ardoise depuis son origine jusqu’au produit fini et son transport. Une expérience à vivre au Musée de l’ardoise , à Haut-Martelange.

Une nuit de rêve dans les arbres

Au cœur du parc animalier Déierpark, situé au Galgenberg, à Esch-sur-Alzette, il est possible de passer des nuits de rêve dans les Bamhaiser, des maisons dans les arbres. Cosy, uniques et surprenantes, ces cabanes dans les arbres peuvent accueillir jusqu’à quatre ou six personnes.