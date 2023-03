Gaalgebierg: Les bouleaux du camping fragilisés par la sécheresse

La situation empire

Les conditions météo venteuses actuelles empêchent les forestiers d'intervenir avant la fin de la semaine. «Nous devrons utiliser un bras téléscopique, car si on coupe ces arbres sous tension, nous risquons de provoquer encore plus de dégâts aux caravanes, dit Pol Zimmermann. Nous devrons aussi abattre quelques autres arbres qui ne sont pas en super forme, relève-t-il. Mais, plus globalement, c'est un nouveau plan d'aménagement pour les cinq prochaines années qu'il faudra établir, en étroite collaboration avec la commune et les propriétaires du camping», conclut le spécialiste.