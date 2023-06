«Les bourdons deviennent plus rares» au Luxembourg

«La végétation est la première à souffrir», constate Lieke Mevis, docteur en biologie au sein du conseil de natur&ëmwelt, qui organise. «Cela a un impact direct sur les insectes car, en plus du manque d’eau, ils manquent de nourriture et d’abris». Les experts constatent que «les zones de distribution de certaines espèces se décalent. Les bourdons ont de plus en plus de mal, ils commencent à s’étendre vers le nord et se font plus rares chez nous», poursuit Lieke Mevis, qui ajoute qu'en revanche «nous observons de plus en plus souvent la mante religieuse».